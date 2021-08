Afghanistan: Corea del Sud, impossibile proseguire operazioni di evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud non è più in grado di proseguire le operazioni di evacuazione dei suoi collaboratori afgani e delle loro famiglie da Kabul, dopo gli attentati dinamitardi che ieri hanno causato oltre un centinaio di vittime presso l'aeroporto internazionale della capitale afgana. Lo ha annunciato la presidenza sudcoreana, che ha definito straordinario lo sforzo logistico culminato nell'evacuazione di quasi 400 cittadini afgani dal loro Paese. "Se non avessimo mobilitato degli autobus all'ultimo minuto, solo 26 persone sarebbero riuscite ad arrivare autonomamente all'aeroporto", ha dichiarato il responsabile delle comunicazioni del presidente sudcoreano Moon Jae-in, Park Soo-hyun, nel corso di una intervista radiofonica. (segue) (Git)