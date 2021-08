Afghanistan: Corea del Sud, impossibile proseguire operazioni di evacuazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 391 cittadini afgani evacuati dalla Corea del Sud sono arrivati a Seul nel pomeriggio di ieri: per evacuarli il governo sudcoreano ha inviato tre aerei militari a Kabul lunedì 23 agosto. Si tratta di collaboratori del personale sudcoreano che negli scorsi anni ha condotto lavori di ricostruzione e sviluppo in Afghanistan, e delle loro famiglie. Tra i 391 afgani si contano anche 100 bambini di età inferiore a cinque anni. I rifugiati afgani verranno ospitati presso un centro governativo a Jincheon, nella provincia di Chungcheong Settentrionale, per le prossime otto settimane, che includeranno un periodo di quarantena obbligatoria di due settimane. Gli afgani non sono stati accolti come rifugiati, ma come "soggetti con meriti speciali", e non è chiaro se rimarranno nel Paese a lungo termine. (Git)