Thailandia: si riaccendono gli scontri tra forze di sicurezza e manifestanti pro-Thaksin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro di Bangkok è stato teatro nelle ultime settimane di ripetuti scontri tra le forze di sicurezza e manifestanti antigovernativi. Il teatro degli scontri è stato Din Daeng, una importante intersezione stradale a circa 10 minuti dal centro della capitale thailandese. Nuovi scontri sono stati innescati dall'erezione di barriere per impedire ai manifestanti di raggiungere i compound che ospitano abitazioni del primo ministro Prayuth Chan-ocha. Gli scontri delle ultime settimane sono stati perlopiù animati da giovani sostenitori del partito Future Forward, dissolto per via giudiziaria nel febbraio 2020. Di recente, però, sono tornati a manifestare anche esponenti del Fronte unito per la democrazia contro la dittatura (Udd), un gruppo civile che sostiene l'ex premier in esilio Thaksin Shinawatra, deposto da un golpe militare nel 2006. Il segretario generale dell'Udd, il 46enne Nattawut Saikura, è ricomparso sulla scena pubblica dopo un intervallo di tre anni, ed ha annunciato il lancio di una mobilitazione per ottenere le dimissioni del primo ministro. (Fim)