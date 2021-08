Afghanistan: Blinken su attentati Kabul, militari uccisi e feriti sono degli eroi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attentati intorno all'aeroporto di Kabul sono stati un devastante promemoria delle condizioni pericolose “in cui operano i nostri militari e diplomatici mentre concludiamo la missione militare ventennale degli Stati Uniti in Afghanistan”. Lo ha dichiarato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Come ha dichiarato il presidente (Joe Biden), i militari che sono stati uccisi e feriti oggi sono degli eroi. Hanno messo in gioco le loro vite per difendere il nostro personale civile, il personale civile dei nostri alleati e partner, e gli americani, i cittadini di Paesi terzi e gli afgani in cerca di sicurezza”, ha affermato Blinken. “Ad oggi – ha aggiunto - più di 100 mila persone sono state evacuate in sicurezza da Kabul, una testimonianza del coraggio, dell'abilità e della determinazione di tutti coloro che stanno contribuendo a questa missione vitale. Piangiamo coloro che abbiamo perso oggi. Ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai loro cari”, ha dichiarato il segretario di Stato Usa. (segue) (Nys)