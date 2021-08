Afghanistan: Blinken su attentati Kabul, militari uccisi e feriti sono degli eroi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo anche addolorati per la perdita di afgani radunati vicino all'aeroporto sperando in una possibilità di iniziare una nuova vita altrove. E onoriamo gli oltre 2.300 membri delle forze armate statunitensi che sono morti in Afghanistan dal 2001, gli oltre 20 mila feriti e gli oltre 800 mila che hanno prestato servizio nella guerra più lunga della storia degli Stati Uniti, così come altri statunitensi uccisi o feriti nel conflitto”, ha aggiunto. “In tutto il mondo, i nostri marines proteggono le ambasciate e i diplomatici statunitensi . Si mettono in pericolo in modo che possiamo fare il nostro lavoro per conto del popolo americano. Anche dopo l'attacco, lo stanno facendo proprio ora a Kabul, come in tante altre parti del mondo. E continueranno a farlo mentre completeremo questa missione. Noi del dipartimento di Stato sentiamo nei loro confronti uno straordinario debito di gratitudine, oggi e ogni giorno”, ha concluso il segretario di Stato Usa. (Nys)