Afghanistan: ministro Difesa britannico, iniziate fasi finali dell'evacuazione

Il Regno Unito è entrato nelle fasi finali delle sue procedure di evacuazione dall'Afghanistan e non verranno più convocare persone all'aeroporto per lasciare il Paese. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Ben Wallace. "C'è profondo rammarico per il fatto che non tutti siano stati in grado di essere evacuati durante questo processo", ha affermato Wallace. Le forze britanniche lasceranno l'Afghanistan prima della scadenza del 31 agosto: gli attentati di ieri non "hanno accelerato" il ritiro del Regno Unito, ha dichiarato il ministro ai microfoni dell'emittente televisiva "Sky News". "Qualcuno cercherà di affermare di aver spinto la partenza degli Stati Uniti e del Regno Unito, ma questo non è vero", ha detto Wallace, secondo cui la deadline del 31 agosto, data in cui la Casa Bianca ha disposto il completo ritiro dei suoi militari, è rimasta invariata. "Tuttavia, la minaccia alla sicurezza a Kabul cresce man mano che ci si avvicina a questa scadenza", ha ammesso Wallace.