Afghanistan: ministro Difesa britannico, iniziate fasi finali dell'evacuazione (2)

- Secondo il ministro le ultime ore delle procedure di evacuazione si concentreranno sui cittadini britannici e sugli altri già che si trovano all'aeroporto in attesa della partenza. "La capacità del Regno Unito di processare ulteriori casi di evacuazione ora è estremamente ridotta e il numero aggiuntivo sarà limitato. Nessun'altra persona verrà chiamata in aeroporto per l'evacuazione", ha detto il ministro, affermando che il completamento delle operazioni è una "questione di ore”. Il Regno Unito cercherà di trovare "persone tra la folla dove possibile", ma "il fatto triste è che non tutti ne usciranno", ha aggiunto Wallace. I centri di elaborazione dei visti rimarranno operativi nella regione e nei Paesi confinanti all’Afghanistan e si consiglia a coloro che resteranno indietro di recarsi lì, ha detto il ministro. Wallace afferma che il Regno Unito "farà pressione" sui talebani per garantire un passaggio sicuro delle persone. (Rel)