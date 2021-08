Sardegna: Cossa (Riformatori), internet veloce fondamentale per la macroregione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme ai trasporti, la digitalizzazione e prima ancora la banda ultralarga sono i presupposti per avviare il percorso di costituzione della macroregione europea, che non è un nuovo Stato ma una strategia comunitaria. Lo ha detto Michele Cossa, presidente della commissione Insularità a margine della audizione dell'assessore agli Affari generali, Valeria Satta. L'esecutivo ha consegnato alla commissione uno studio sulla diffusione di internet veloce nell'Isola: al 30 giugno 2021 oltre duecento comuni risultavano allacciati alla banda ultralarga e si tratta soprattutto delle pubbliche amministrazioni dei piccoli centri sardi, cioè municipi sino a seimila abitanti. "Apprezzo lo studio dell'assessorato, che ci consente di conoscere il livello di tecnologia a disposizione sotto il profilo del processo di digitalizzazione della Sardegna", ha detto il presidente Cossa dopo l'intervento del direttore generale dell'assessorato, Riccardo Porcu. Per il presidente della commissione Insularità "la connessione è prima di tutto un fattore democratico e insieme uno degli elementi che possono rendere la Sardegna competitiva e interessante, contribuendo così a frenare lo spopolamento". (Rsc)