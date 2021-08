Moldova-Polonia: premier Gavrilita riceve presidente Duda, focus su rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità dell’agenda bilaterale sono stati i temi centrali dell’incontro fra la prima ministra moldava, Natalia Gavrilita, e il presidente della Polonia, Andrzej Duda, da ieri in visita a Chisinau. Lo riferisce l'esecutivo moldavo con un comunicato. Gavrilita ha ringraziato per il costante e significativo supporto fornito dalla Polonia alla Moldova, in diverse aree prioritarie: integrazione europea, gestione della crisi pandemica attraverso la donazione di attrezzature mediche, ma anche l'assistenza fornita dalla parte polacca nell'ambito del Programma di assistenza allo sviluppo (Polish Aid). La premier ha sottolineato che l'integrazione europea è la principale priorità strategica del governo che guida. "Ci siamo impegnati a compiere ogni sforzo per fare progressi significativi nell'attuazione dell'accordo di associazione con l'Ue e nel garantire gli standard europei in Moldova", ha detto Gavrilita aggiungendo che le autorità si concentreranno sulla riforma della Giustizia e sulla lotta alla corruzione, nonché sulle riforme sociali necessarie per aumentare il benessere dei cittadini moldavi. (segue) (Rob)