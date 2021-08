Moldova-Polonia: premier Gavrilita riceve presidente Duda, focus su rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro tema dell’incontro è stato lo sfruttamento del commercio bilaterale e del potenziale economico. In questo contesto, la prima ministra ha espresso l'apertura della Moldova a promuovere le esportazioni di merci di produzione nazionale verso il mercato polacco, dato che questo Paese rimane un partner prezioso ed è al primo posto tra nell'Ue per quanto concerne l'importazione di vini moldavi. Il presidente Andrzej Duda si è detto pronto ad offrire assistenza incondizionata alla Moldova nel suo percorso europeo e per la costruzione di uno stato economico, stabile e sicuro nella regione. Duda ha aggiunto che il governo polacco è disposto a fornire assistenza per le riforme in agricoltura, sicurezza, istruzione e giustizia. (Rob)