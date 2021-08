Afghanistan: talebani chiedono agli Usa di mantenere l'ambasciata a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno chiesto agli Stati Uniti di mantenere operativa la loro ambasciata a Kabul dopo il ritiro completo dall'Afghanistan, il 31 agosto. Lo riferiscono rappresentanti del gruppo islamista e fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". "Vorremmo molto che gli Stati Uniti rimanessero in Afghanistan", ha dichiarato all'agenzia un funzionario anonimo dei talebani, secondo cui tale posizione è già stata ufficialmente illustrata a Washington. Secondo il funzionario, di cui "Kyodo" non rivela l'identità, i talebani hanno offerto agli Usa una "garanzia di massima sicurezza" all'ambasciata. La questione potrebbe essere stata al centro dell'incontro riservato tra il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, e il leader di fatto dei talebani, Abdul Ghani Baradar, avvenuto a Kabul lunedì 23 agosto. Secondo fonti diplomatiche citate da "Kyodo", i talebani puntano ad evitare una totale rottura dei canali di dialogo con gli Stati Uniti, e ad agevolare il riconoscimento internazionale del nuovo governo talebano in Afghanistan. Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha dichiarato mercoledì 25 agosto che i talebani hanno promesso un passaggio sicuro per i cittadini statunitensi che vorranno lasciare l'Afghanistan dopo il 31 agosto. (Git)