Usa: Covid, la Corte Suprema pone fine alla moratoria degli sfratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati uniti ha deciso ieri, 26 agosto, di porre fine alla moratoria nazionale degli sfratti dei locatari inadempienti varata dal governo federale nel contesto della pandemia di coronavirus. A giugno aveva l'Alta corte aveva respinto una richiesta emergenziale presentata da un gruppo di proprietari di immobili che chiedevano di porre fine alla moratoria proclamata dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). I locatori affermavano che la moratoria, decretata da un ente preposto alla consulenza in materie di politiche di salute pubblica, costituisse un abuso illegale delle prerogative dello Stato federale. A giugno il presidente della Corte Suprema John Roberts e il giudice Brett Kavanaugh, entrambi di nomina conservatrice, si erano schierati con i tre giudici di orientamento progressista della Corte, respingendo la richiesta sulla base del fatto che "i Cdc intendono concludere la moratoria nell'arco di poche settimane, e perché tali settimane consentiranno una distribuzione aggiuntiva e più ordinata dei fondi congressuali per l'assistenza ai locatari", secondo il parere scritto da Kavanaugh. Il mese scorso, però, il governo federale ha ulteriormente prorogato la moratoria, spingendo la Corte Suprema a rivedere la propria decisione e affermare che il proseguimento di tale politica potrà essere legittimato solo da una presa di posizione formale del Congresso federale. (Nys)