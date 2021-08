Vietnam: Covid, militari schierati nella provincia di Binh Duong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità vietnamite hanno operato una ulteriore stretta alle misure di contenimento della pandemia di coronavirus: la principale città e capitale economica del Paese, ho Chi Minh City, si trova in lockdown da lunedì 23 agosto. Il governo ha mobilitato Polizia ed Esercito per garantire il rispetto del provvedimento, che obbliga 13 milioni di residenti a rimanere in casa, fatte salve le esigenze fondamentali. Nei distretti cittadini ad "alto rischio", invece, uscire dalle abitazioni è del tutto vietato, e i generi alimentari e di prima necessità vengono consegnati porta a porta dalle autorità. Domenica, prima dell'entrata in vigore delle nuove misure di contenimento della pandemia, le autorità sanitarie vietnamite hanno segnalato un nuovo record giornaliero di decessi da Covid-19: 737 in tutto, che hanno portato il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia a 8,277. (segue) (Fim)