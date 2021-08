Giappone-Taiwan: partiti di governo organizzano primo dialogo sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp) e il Partito progressista democratico di Taiwan (Dpp), i principali partiti di governo di quei due Paesi, terranno oggi il loro primo dialogo regionale sulla sicurezza. Lo riferisce la stampa del Giappone, evidenziando che l'incontro è il primo in assoluto nel suo genere, ed è già stato condannato dalla Cina. Per il Dpp prenderanno parte all'incontro i deputati Lo Chinh-cheng e Tsai Shinh-ying, membri delle commissioni Affari esteri e Difesa del parlamento taiwanese. Il Giappone sarà invece rappresentato da Masahisa Sato, deputato responsabile dell'Ldp per gli affari esteri, e da Taku Otsuka, che invece è coordinatore del partito per gli affari della difesa. Sato ha dichiarato questa settimana che l'approfondimento del dialogo con Taiwan è necessario perché il futuro dell'Isola "avrà un significativo impatto" sull'economia e la sicurezza del Giappone. Tokyo, che non riconosce formalmente la statualità di Taiwan, ha proposto di organizzare l'evento nella veste semi-ufficiale di conferenza tra partiti. Le relazioni tra Giappone e Taiwan si sono progressivamente approfondite negli ultimi anni, di pari passo con la crescente presenza militare della Cina nella regione. Il Giappone ha donato all'Isola tre milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19, e il colosso taiwanese dei semiconduttori, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ha annunciato piani per la realizzazione di uno stabilimento in Giappone. (Git)