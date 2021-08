Malesia: premier Ismail conferma Zafrur alla guida del ministero delle Finanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Ismail ha ribadito la richiesta di collaborazione all'intero arco parlamentare, ma ha escluso il conferimento di incarichi ministeriali e di governo ai leader dei partiti di opposizione. "(Le forze di opposizione) non sono parte del gabinetto. Questo non è un governo di unità nazionale", ha dichiarato ieri il primo ministro. La scorsa settimana una nota del palazzo reale aveva sollecitato "tutti i deputati a unirsi per creare unione tra i partiti politici", un appello che era stato interpretato da diversi politologi come un invito a dar vita a un esecutivo di larghe intese per superare la crisi pandemica e rilanciare l'economia. Durante il suo discorso inaugurale, domenica 22 agosto, il premier Ismail era parso ricalcare le parole del re, evidenziando la necessitò di cooperazione tra le forze politiche. Il premier ha offerto alle opposizioni di prendere parte al Consiglio per la ripresa nazionale e alle commissioni speciali per la gestione della pandemia. (segue) (Fim)