Afghanistan: Biden, colpiremo strutture Isis-K, non perdoneremo

- Gli Stati Uniti non perdoneranno, non dimenticheranno. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla nazione dopo gli attentati all’aeroporto di Kabul durante i quali hanno perso la vita 12 militari statunitensi. “Vi daremo la caccia e vi faremo pagare per quanto avete fatto, noi difenderemo le persone con ogni potere in nostro possesso”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca, parlando di “piani operativi per colpire tutte le strutture di Isis-K (l’organizzazione terroristica responsabile dell’attacco)”. Biden ha aggiunto: “Sappiate che i terroristi non vinceranno. Noi soccorreremo i nostri alleati afgani, la nostra missione continuerà, l’America non si lascerà intimidire”.(Nys)