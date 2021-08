Afghanistan: attentati a Kabul, sale a 100 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 100 persone, tra cui 12 militari degli Stati Uniti e 90 afgani, sono rimaste uccise a seguito degli attacchi delle scorse ore all'aeroporto di Kabul, dove due esplosioni hanno dilaniato la folla che cercava di entrare nella struttura controllata dalle forze Usa. Lo scrive il “Wall Street Journal”. Un attentato suicida all'Abbey Gate dell'aeroporto è stato seguito da un assalto di uomini armati. Un altro attentato dinamitardo è avvenuto nelle vicinanze, in un hotel fuori dall'aeroporto in cui risiedevano persone in attesa di essere evacuate. Quindici membri del servizio militare degli Stati Uniti sono rimasti feriti, ha confermato il Pentagono.(Nys)