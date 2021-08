Afghanistan: governo Ecuador annuncia accoglienza temporanea di 5000 rifugiati su richiesta Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador ospiterà temporaneamente circa 5.000 afgani con aiuto finanziario degli Stati Uniti. Lo ha rivelato il ministro del Governo, Alexandra Vela, secondo quanto ha riportato giovedì il quotidiano "El Comercio". Il funzionario ha precisato che la presenza dei rifugiati sarà temporanea e che l'amministrazione statunitense sosterrà i costi dell'operazione. "Si tratta di una richiesta sollevata dal governo degli Stati Uniti per ricevere un gruppo che comprenderebbe circa 5.000 persone di origine afghana che sono state costrette a lasciare la loro terra", ha dichiarato Vela. Il ministro ha aggiunto che l'iniziativa di assistenza umanitaria è rivolta in special modo a coloro che vedono minacciata la loro sicurezza, in particolare donne e ragazze. "Si tratta di un'accoglienza di natura umanitaria di natura temporanea", ha ribadito quindi il ministro.(Brb)