Nicaragua: parlamento mette al bando altre 15 Ong su richiesta del governo (4)

- Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Prensa" in Nicaragua sono state arrestate 31 persone nell'arco di un mese, tra cui sette pre-candidati alla presidenza nelle elezioni in programma il 7 novembre. Tutti sono stati arrestati ai sensi della legge 1.055, che punisce chi attenta a vario titolo alla sovranità del Paese incentivando "ingerenza" delle potenze straniere. L'ultimo arresto in ordine di tempo è proprio quello del direttore del quotidiano "La Prensa", Juan Lorenzo Holmann, indagato per per presunta frode doganale e riciclaggio di denaro sporco. (segue) (Mec)