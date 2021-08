Nicaragua: parlamento mette al bando altre 15 Ong su richiesta del governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha richiamato in patria il proprio ambasciatore in Nicaragua, Alfredo Rangel, per analizzare "la sistematica persecuzione contro le opposizioni politiche, i giornalisti e i leader sociali" ad opera del governo di Daniel Ortega. Un richiamo, si legge nella nota del ministero degli Esteri, che segue "le violazioni delle garanzie democratiche, dei diritti civili e politici del popolo nicaraguense". Ispirandosi ai valori e ai principi della carta democratica interamericana e dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Bogotà "chiede al governo del Nicaragua l'immediata liberazione dei prigionieri politici e la fine della persecuzione sistematica" degli oppositori, oltre che "elezioni democratiche, trasparenti e libere perché il popolo decida del suo futuro". (segue) (Mec)