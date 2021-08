Indonesia: clima, per ministro Finanze Indrawati necessari 266 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze dell'Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, ha dichiarato che l'Indonesia necessita di fondi per un ammontare pari a 3.461 miliardi di rupie indonesiane (circa 266 miliardi di dollari) per far fronte agli impegni in materia di contrasto ai mutamenti climatici entro il 2030. "Questo significa che la spesa per la mitigazione (del riscaldamento globale) da parte dei nostri ministeri e agenzie ha raggiunto appena il 21 per cento del fabbisogno finanziario necessario a conseguire gli impegni di Parigi per il conseguimento dell'azzeramento netto delle emissioni (di anidride carbonica) entro il 2060", ha spiegato Indrawati nel corso di una videoconferenza ieri, 26 agosto. La ministra ha avvertito che il bilancio dello Stato non è sufficiente a far fronte agli impegni in materia di tutela del clima, ed ha dunque sollecitato a studiare misure di attrazione del capitale privato, sia sul fronte domestico che su quello globale. Il governo indonesiano continuerà a formulare politiche tese ad attrarre investimenti per lo sviluppo di settori cruciali sul fronte dei mutamenti climatici, quali la silvicoltura e le attività forestali, l'energia, i trasporti, il trattamento dei rifiuti, l'agricoltura e l'industria. La ministra ha evidenziato a questo proposito le novità introdotte dalla cosiddetta "Legge Omnibus" approvata dal governo indonesiano, che ha apportato una serie di riforme all'ecosistema degli investimenti nel Paese. Sul fronte della tassazione, Indrawati ha evidenziato l'attenzione del governo a misure di detrazione, moratoria fiscale e introduzione di aliquote agevolate all'imposta sul valore aggiunto. (Fim)