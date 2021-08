Usa: governo annuncia chiusura del penitenziario dove è morto Jeffrey Epstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato la chiusura del penitenziario federale di New York dove due anni fa ha perso la vita l'imprenditore Jeffrey Epstein, che vi era stato incarcerato in attesa di processo con le accuse di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. L'ufficio federale delle Prigioni (Bop) ha annunciato ieri la chiusura del Centro correttivo metropolitano di Manhattan, che da tempo scontava problematiche di natura infrastrutturale e carenze nella sorveglianza. Proprio le deficienze nell'apparato di sorveglianza ebbero un ruolo centrale nella morte di Epstein, morto suicida nella sua cella in circostanze sospette nonostante l'uomo fosse teoricamente soggetto a sorveglianza 24 ore su 24. La decisione di chiudere il penitenziario, che attualmente ospita 233 detenuti, è giunta settimane dopo una ispezione da parte della viceprocuratrice generale Lisa Monaco. (Nys)