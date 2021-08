Argentina: governo porta a +8 per cento stima su crescita Pil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro argentino ha evidenziato inoltre che "la bilancia commerciale del mese di luglio è stata in attivo di 1.537 milioni di dollari, raggiungendo nei primi sette mesi dell'anno un risultato positivo della bilancia commerciale pari a 8.310 milioni di dollari", e che il deficit fiscale primario dei primi sette mesi è stato contenuto allo 0,7 per cento del Pil. Guzman ha affrontato anche la delicata questione del debito estero ricordando che "nel 2020 è stato raggiunto un accordo con il 99 per cento dei creditori privati che ha permesso uno sgravio di 37 miliardi di dollari nel prossimo decennio". Lo stesso principio di sostenibilità del debito, ha affermato il ministro, guida anche il negoziato in corso con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del debito di 45 miliardi di dollari contratto nel 2018 dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri. Guzman ha inoltre parlato di "responsabilità condivisa" con l'Fmi. (segue) (Res)