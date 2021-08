Governo: Salvini, grazie a Durigon, grande gesto per il bene dell'esecutivo e per amore dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio Claudio non solo come politico ma soprattutto come uomo, amico, persona onesta, concreta, schietta e coraggiosa, che a differenza di altri lascia la poltrona per amore dell’Italia e della Lega, e per non rallentare il lavoro del governo, messo irresponsabilmente in difficoltà per colpa di polemiche quotidiane e strumentali da parte della sinistra".Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Contiamo che questo gesto di responsabilità e generosità - prosegue - induca a seria riflessione altri politici, al governo e non solo, che non si stanno dimostrando all’altezza del loro ruolo. Conto su Claudio per la scrittura della nuova riforma delle pensioni, vicina a Quota 100 e lontana dalla Fornero, per la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali, e per nuovi incarichi per aiutare la Lega a crescere ancora.” (Com)