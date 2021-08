Afghanistan: Biden, pronto a garantire ulteriori forze per completare evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Usa “garantirà” ulteriori forze per portare a termine l’evacuazione dall’Afghanistan, qualora l’Esercito le richieda. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla nazione dopo gli attentati all’aeroporto di Kabul durante il quale hanno perso la vita 12 militari statunitensi e decine di civili afgani. Biden ha sottolineato che le operazioni di evacuazione continueranno come previsto fino al 31 agosto e, rispondendo alle domande dei reporter, ha affermato che – a suo dire – non ci sono stati errori nella gestione dell’aeroporto della capitale afgana.(Nys)