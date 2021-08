Colombia: nuove manifestazioni dei sindacati contro governo di Ivan Duque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove manifestazioni convocate dai principali sindacati contro l'incessante violenza e le uccisioni di leader sociali e delle comunità indigene si sono tenute in diverse città della Colombia. I sindacati accusano di inazione il governo del presidente Ivan Duque anche di fronte alle incessanti uccisioni di ex membri delle Farc che hanno aderito al processo di pace. "Il governo nazionale non fa nulla di fronte alle 67 stragi, alla reiterazione dell'assassinio di dirigenti e leader sociali avvenuti quest'anno e allo sterminio di 283 ex combattenti delle Farc che hanno firmato la pace alla ricerca di una soluzione al conflitto sociale e armata", hanno affermato membri del Comitato dello sciopero (Cnp). (segue) (Vec)