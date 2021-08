Colombia: nuove manifestazioni dei sindacati contro governo di Ivan Duque (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un rapporto diffuso mercoledì dalla procura della Colombia, tra il 2020 e il 2021 si sono registrati in Colombia 63 attacchi armati, che hanno provocato la morte di 324 persone. Antioquia, con 68 vittime, è il dipartimento più colpito, seguito da Narino, con 36 vittime e Cauca con 34 vittime. Questi dipartimenti, si legge in un comunicato della procura, concentrano il 50,32 per cento delle vittime totali. Gli omicidi sono attribuiti a organizzazioni criminali come Clan del Golfo, Los Caparros, dissidenti dell'Eln, La Agonía, Los Rastrojos e Los Pájaros. Secondo la procura almeno 55 presunti membri di queste organizzazioni sono stati arrestati nel quadro delle indagini. (segue) (Vec)