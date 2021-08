Nicaragua: parlamento mette al bando altre 15 Ong su richiesta del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa del governo Ortega contro le Ong è valsa anche un documento di condanna della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), organismo indipendente dell'Organizzazione degli stati americani (Osa). La Cidh "esprime preoccupazione per le conseguenze della chiusura di queste organizzazioni per la popolazione nicaraguense", ha scritto l'organizzazione sul suo account Twitter. La Cidh ha chiesto quindi alle autorità nicaraguensi di "annullare il provvedimento e consentire loro di continuare a sviluppare i loro progetti umanitari e rispondere ai bisogni delle popolazioni con i maggiori bisogni di protezione". (segue) (Mec)