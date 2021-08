Afghanistan: talebani accusano Stati Uniti per serie di esplosioni a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del movimento dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha accusato gli Stati Uniti di essere responsabili delle numerose esplosioni udite in serata nella capitale Kabul, attribuite da gran parte dei media internazionali ad ulteriori azioni offensive del sedicente Stato islamico. La branca locale dell’organizzazione ha infatti rivendicato gli attentati odierni presso l’aeroporto di Kabul, nei quali hanno perso la vita 60 persone e altre 143 sono rimaste ferite. “In serata si sono sentite diverse esplosioni a Kabul. Le esplosioni sono state effettuate dalle forze statunitensi all'interno dell'aeroporto di Kabul per distruggere i loro averi. I residenti di Kabul non sono preoccupati”, scrive Mujahid sul suo profilo Twitter.(Res)