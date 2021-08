Afghanistan: Stato islamico nel Khorasan accusa talebani di collusione con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione terroristica nota come Stato Islamico dell'Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan (Isis-K, un ramo autoproclamato del sedicente Califfato) ha accusato il movimento afgano dei talebani di collusione con gli Stati Uniti. Nella nota in cui rivendica la responsabilità per gli attentati all’aeroporto di Kabul – durante i quali hanno perso la vita 60 persone (tra cui 12 militari Usa) – il gruppo ha accusato i talebani di essere "in alleanza" con i militare americani per evacuare "le spie".(Res)