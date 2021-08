Afghanistan: Biden, mi assumo responsabilità, ma patto con talebani è di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è assunto la responsabilità per quanto accaduto in Afghanistan, rimarcando tuttavia che il suo predecessore, Donald Trump, è giunto ad un accordo con i talebani, i quali si erano impegnati a non colpire più le forze Usa nel Paese. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini parlando alla nazione dopo gli attentati all’aeroporto di Kabul durante il quale hanno perso la vita 12 militari statunitensi e decine di civili afgani.(Nys)