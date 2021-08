Afghanistan: fonti mediche, bilancio esplosioni Kabul salito a 60 morti e 150 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 60 morti e 150 feriti il bilancio provvisorio delle due esplosioni avvenute quest’oggi nei pressi dell’aeroporto internazionale di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, durante le concitate operazioni di evacuazione portate avanti dagli Stati Uniti e dai Paesi alleati. Lo riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, citando una fonte del ministero della Sanità dell’Afghanistan. Il Pentagono, da parte sua, ha confermato in una dichiarazione ufficiale che un numero ancora imprecisato di militari statunitensi sono stati uccisi nel duplice attentato avvenuto nei pressi dell’aeroporto internazionale di Kabul. “Un certo numero di altri militari stanno ricevendo le cure per le ferite riportate. Sappiamo anche che alcuni afgani sono tra le vittime di questo atroce attacco", si legge in una breve nota stampa. Secondo il quotidiano “Wall Street Journal”, almeno quattro marines statunitensi sono stati uccisi oggi nelle esplosioni davanti all’aeroporto, mentre altri tre sono rimasti feriti. Almeno due esplosioni hanno dilaniato una folla di afgani che cercavano di entrare nello scalo aereo questo pomeriggio. Testimoni hanno riferito di molteplici vittime tra gli afgani, molti dei quali stavano cercando di entrare nell’aeroporto perché avevano aiutato gli sforzi della coalizione guidata dagli Stati Uniti e temevano la persecuzione da parte dei talebani. Fonti sanitarie citate dal quotidiano “The New York Times” riferiscono di almeno 40 morti e 120 feriti. Le deflagrazioni sono avvenute una nell’area detta Abbey Gate, attraversata dal canale di scolo che circonda lo scalo aereo, e l'altra all’hotel Baron, adiacente all’aeroporto. (Res)