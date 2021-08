Difesa: sottosegretario Pucciarelli, Nastro Rosa Tour promuove valori Marina e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la cerimonia inaugurale presso l'Acquario di Genova, nell'area del Porto Antico, prende oggi il via la prima edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Lo rende noto il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli. "Questo importante evento ideato da Difesa Servizi in partnership con la Ssi Events, oltre a promuovere i valori della Marina militare ed a valorizzarne il brand attraverso la vela, sostiene attività e progetti di beneficenza ed ecologici durante l’intero rour. Ringrazio la Marina Militare e tutti i partner coinvolti per aver dato vita a questa meritoria iniziativa, un’importante occasione per sostenere anche il progetto Valore Paese Italia unitamente alla conoscenza del grande patrimonio costituito dai Fari e dagli edifici costieri, di cui se ne promuove la valorizzazione", ha aggiunto Pucciarelli. “Questo suggestivo giro dell'Italia a vela, che prevede 8 tappe lungo i mari Tirreno ed Adriatico, contribuirà a promuovere la straordinaria bellezza e il fascino ineguagliabile delle nostre zone costiere e dell'intero Paese. Non meno appassionante sarà l’aspetto della competizione sportiva che al tempo stesso connota il Tour, che varrà anche per l'assegnazione del titolo di campione d'Europa (tratta tirrenica) e di campione del mondo (tratta adriatica) della double mixed offshore. Rinnovo quindi il mio plauso a questa straordinaria iniziativa che amalgama, esaltandoli, sano agone sportivo e valore culturale; ingredienti che, in questa particolare fase storica, ci parlano di rinnovato impegno e visione al futuro, fondamentali per contribuire alla ripartenza del nostro Paese”, conclude il sottosegretario in un comunicato stampa. (Com)