Ita: Ugl, non c’è più tempo, vogliamo una regia governativa e un tavolo istituzionale (2)

- "Alitalia – continua – è oggi la più grande vertenza italiana ed è assolutamente scandaloso che non ci sia ancora un luogo istituzionale dedicato al settore. Il nostro impegno sarà rivolto ad assicurare la piena occupazione e per questo riteniamo imprescindibile ottenere strumenti di ammortizzazione sociale adeguati che traguardino in termini di durata il Piano industriale di Ita, consentendo l’assorbimento di tutte le risorse attualmente in essere che non dovessero raggiungere i requisiti pensionistici. Riteniamo che il nostro Paese debba dotarsi di una compagnia sistemica Full Carrier Service e pertanto crediamo che le attività di Handling e di Manutenzione rappresentino un valore aggiunto ed un’opportunità industriale da cogliere e sviluppare e non mortificare, per cui non ci arrenderemo, ma al contrario opereremo e ci batteremo affinché la nuova Ita ricomprenda nel suo progetto, questi due asset industriali. Proseguiremo il nostro pressing sul governo anche attraverso nuove iniziative e richieste che partiranno nelle prossime ore. E’ confermata l’azione di sciopero proclamata per il prossimo 24 settembre ed alla luce della drammaticità del momento, invitiamo tutti i lavoratori a partecipare ed a sostenere la vertenza", conclude. (Com)