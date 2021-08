Paraguay: allarme incendi, Senato chiede a governo di decretare "stato di crisi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Paraguay ha approvato oggi una mozione per sollecitare il governo a decretare lo stato di crisi nel paese a causa della perdurante emergenza incendi. Secondo dati dell'Istituto forestale nazionale delle Foreste, nel fine settimana si è registrato un picco di 11.379 focolai di incendio segnalati in tutto il paese. La mozione del Senato, segnala il quotidiano "Ultima Hora", permetterebbe di anticipare e stanziare risorse di bilancio per il rafforzamento delle strutture di risposta e l'acquisto di aerei idrante. Alla mozione del parlamento si sono unite anche 40 organizzazioni civili riunite nella campagna "Por los bosques" che pure hanno chiesto al governo di dichiarare l'emergenza nazionale nel Paese e "migliori politiche per lo sviluppo sostenibile di fronte agli ultimi incendi boschivi". L'estensione degli incendi ha causato inoltre un netto aumento del livello di inquinamento dell'aria e un conseguente incremento delle domande di attenzione ambulatoriali per problemi respiratori. (segue) (Res)