Paraguay: allarme incendi, Senato chiede a governo di decretare "stato di crisi" (2)

- Al centro dell'attenzione delle autorità all'inizio della settimana era il Parco nazionale Cerro Corà, nel dipartimento di Amambay, dove si registravano notevoli difficoltà a contenere il fronte delle fiamme. In sei giorni, denunciavano le autorità, le fiamme avevano già distrutto metà della superficie della riserva naturale di 5 mila ettari nonostante l'intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco. Oltre ai focolai locali una nuova minaccia arriva inoltre dal nuovo fronte di incendi provenienti dalla Bolivia che rischiano di attraversare il confine presso la località do Roboré sospinti da forti venti. Secondo quanto segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", la Segreteria nazionale per le emergenze (Sen) ha inviato via aerea materiali, attrezzature logistiche e rifornimenti alla Base 5 Adrián Jara, nel Chaco paraguaiano. Oltre alle dotazioni di pompieri e protezione civile al momento è a disposizione un aereo Dromader da 2.500 litri ed un elicottero Uh1. (segue) (Res)