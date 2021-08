Argentina: governo porta a +8 per cento stima su crescita Pil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Guzman la ripresa economica che sta vivendo l'Argentina "non viene dal nulla, ma è il risultato di politiche economiche concrete in cui lo Stato ha avuto un ruolo molto attivo in termini di tutela del lavoro, della produzione, dei settori vulnerabili, e in generale, delle capacità produttive e sociali che esistono nella nostra economia". "Essere stati in grado di preservare queste capacità è ciò che consente all'economia argentina di essere sulla strada della ripresa", ha aggiunto. Il titolare del dicastero dell'Economia ha quindi fatto riferimento anche alla crescita delle esportazioni, che a luglio hanno raggiunto i 7,25 miliardi di dollari. "Si tratta del livello più alto da giugno 2013, e rappresenta una crescita del 47,1 per cento su anno", ha precisato. (segue) (Res)