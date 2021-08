Afghanistan, Guerini in cdm: messi in sicurezza oltre 4600 cittadini afghani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intervenendo nel corso del Consiglio dei Ministri odierno, ha dato informazioni sugli attentati avvenuti oggi presso l'aeroporto di Kabul, dove nessun militare italiano è stato coinvolto. Il Ministro, inoltre, ha fornito un aggiornamento sulla situazione attuale in Afghanistan e il contesto di sicurezza della Task Force che sta continuando con le operazioni di evacuazione in perfetta sinergia con gli Esteri e i Servizi di informazione.Sin dall'inizio dell'operazione dal mese di giugno - ha detto Guerini - grazie a un impegno eccezionale delle Forze Armate a cui va il mio ringraziamento abbiamo messo in sicurezza oltre 4600 afghani, e nella notte dovrebbero essere evacuati altre 300 persone.(Com)