Afghanistan: Politico, Usa hanno fornito a talebani lista di persone destinate a evacuazione

- Funzionari statunitensi a Kabul hanno fornito ai talebani un elenco di nomi di cittadini statunitensi e di collaboratori afgani a cui avrebbero dovuto consentire l'ingresso nel perimetro esterno dell'aeroporto della città per essere evacuati. Lo scrive il sito statunitense “Politico”, sottolineando che si è trattato di una scelta che ha suscitato indignazione da parte di legislatori e funzionari militari Usa. La mossa, rivelata a “Politico” da tre funzionari statunitensi e del Congresso, è stata progettata per accelerare l'evacuazione di decine di migliaia di persone dall'Afghanistan, dopo che la scorsa settimana i talebani hanno preso il controllo del Paese. La decisione di fornire nominativi specifici ai talebani, un’organizzazione che ha già liquidato diversi ex collaboratori delle Forze armate Usa, ha suscitato disappunto tra funzionari del Congresso e dell’Esercito. "Fondamentalmente, hanno messo tutti quegli afgani su una lista della morte", ha detto un funzionario della Difesa in condizione di anonimato. "È semplicemente spaventoso e scioccante", ha aggiunto. (segue) (Nys)