Afghanistan: avviate nel Lazio le prime vaccinazioni dei cittadini evacuati

- E’ iniziato oggi nel Lazio il programma di vaccinazione, elaborato dalla Struttura commissariale, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, in base al mandato ricevuto il 24 agosto dal presidente del Consiglio Mario Draghi, dei cittadini afghani evacuati negli scorsi giorni dal paese asiatico e ospitati in strutture di accoglienza, organizzate in sinergia tra Difesa, Protezione Civile, Regioni e Croce Rossa. Grazie alla celerità messa in atto dalla Regione Lazio e dall’Assessore alla Sanità, Alessio D’amato, si è proceduto presso le Asl Roma 1,2,3 e 4, alle prime somministrazioni dei vaccini anti Covid-19, su base volontaria che coinvolgeranno nel Lazio circa mille persone. Il piano che da domani sarà implementato anche nelle altre Regioni/Province Autonome, assicurerà in modo rapido la vaccinazione di tutti i cittadini afghani evacuati verso l’Italia. Il Generale Figliuolo ha dichiarato: “Esprimo soddisfazione per l’efficienza e la celerità con cui tutte le Regioni/Province autonome stanno iniziando ad attuare il piano predisposto in favore di queste persone bisognose, che dopo le numerose traversie subite, necessitano ora di assistenza e protezione sanitaria”.(Com)