Afghanistan: colloquio tra presidente Consiglio europeo Michel e presidente tagiko

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha discusso oggi della situazione in Afghanistan con il presidente tagiko, Emomali Rahmon. "Ho avuto uno scambio con il presidente del Tagikistan sulla situazione in Afghanistan, sulle implicazioni per l'Asia centrale e sulla dichiarazione recentemente rilasciata dal governo tagiko", ha scritto Michel su Twitter dopo la conversazione telefonica. Il funzionario dell'Ue ha fatto eco all'appello del governo tagiko per un governo inclusivo in Afghanistan. "Abbiamo concordato con sulla necessità di un governo afghano rappresentativo e inclusivo, e sull'importanza della nostra cooperazione per la gestione delle frontiere in Asia centrale per combattere il terrorismo e il traffico di droga", ha affermato Michel. (Beb)