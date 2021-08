© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incredibile. Prima la Raggi celebra in Campidoglio i Maneskin vincitori di Eurovision poi dopo l'ennesima figuraccia l’assessora ai grandi eventi fischietta e fa finta di nulla. Un teatro dell'assurdo. Ma ormai manca solo un mese alla fine di questa farsa". Lo afferma, in una nota, il segretario del Pd romano Andrea Casu. (Com)