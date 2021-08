Afghanistan: Conte, attentati a Kabul manifestazioni di vigliaccheria e brutalità, proseguire con voli umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attentati a Kabul sono manifestazioni di grande vigliaccheria e di atroce brutalità. Lo sottolinea il presidente del M5s, Giuseppe Conte, secondo cui "in questo momento la priorità è proseguire con i voli umanitari e garantire protezione ai civili. La comunità internazionale - spiega - deve agire il più rapidamente possibile, in maniera compatta, per evitare che il terrorismo riprenda il sopravvento e che venga completamente distrutto tutto il lavoro fatto negli scorsi anni dalle forze alleate e dalla rete delle organizzazioni internazionali".(Com)