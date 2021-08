Afghanistan: Emergency, “nostro ospedale pieno pazienti, aggiunti posti extra”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambulatorio chirurgico dell'associazione umanitaria italiana Emergency situato nei pressi dell’aeroporto di Kabul è “pieno di pazienti” e l’afflusso e dei feriti dopo il duplice attentato avvenuto al di fuori del perimetro dello scalo aereo “è continuo”. Lo ha detto Rossella Miccio, presidente di Emergency, parlando alle emittente televisive satellitari “Al Jazeera” e “Sky News”. "Il nostro ospedale è pieno di pazienti. L'afflusso dei feriti è continuo. Stiamo usando tutti gli spazi disponibili per affrontare l'afflusso massiccio di vittime e sistemare i feriti delle esplosioni”, ha detto Miccio ad “Al Jazeera”. L’ambulatorio di Emergency era “pieno all'80 per cento già prima delle esplosioni, abbiamo aggiunto letti extra oggi per ricoverare feriti dall'aeroporto in pericolo di vita”, ha aggiunto la presidente della Ong. (Res)