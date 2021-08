Francia: presidenziali, Michel Barnier annuncia candidatura alle primarie del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, ha annunciato la sua candidatura alle primarie del centrodestra francesi in vista delle elezioni presidenziali del 2022. E' stato lo stesso Barnier ad annunciarlo ai microfoni dell'emittente "TF1". "Ho preso la decisione di candidarmi alle elezioni presidenziali del prossimo aprile", ha dichiarato dal Lac du Bourget nel dipartimento della Savoia, suo collegio elettorale. "L'importante è mettere insieme la destra e il centro", ha proseguito Barnier, secondo cui uno degli obiettivi dev'essere "rimettere il lavoro e il merito al centro della nostra società", oltre a "decarbonizzare la nostra economia". L'annuncio di Barnier giunge a poche ore da quello di Eric Ciotti che, questa mattina ai microfoni di "Bfmtv", ha annunciato la sua candidatura alle primarie del centrodestra. Barnier è diventato il quarto candidato, dopo per l'appunto Ciotti, Valerie Pecresse e Philippe Juvin, alle primarie del centrodestra che dovrebbero risolvere nel corso di un congresso che si terrà il 25 settembre. Xavier Bertrand, il presidente della regione dell'Alta Francia, considerato da molti il ​​candidato più accreditato, si rifiuta di partecipare alla competizione, un fatto che apre la strada a una potenziale doppia candidatura del centrodestra alle elezioni presidenziali. (Frp)