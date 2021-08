Afghanistan: 12 militari Usa morti in esplosioni a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici militari in servizio degli Stati Uniti, tra cui undici marines e un medico della Marina, sono rimasti uccisi nell'esplosione avvenuta nei pressi dell'aeroporto di Kabul, in Afghanistan. Lo riferisce la stampa Usa, tra cui l’emittente “Fox News”, citando funzionari statunitensi secondo i quali tale bilancio è destinato a crescere. Il Pentagono ha finora confermato che un numero ancora imprecisato di militari statunitensi sono morti nel duplice attentato avvenuto nei pressi dell’aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan. “Un certo numero di altri militari stanno ricevendo le cure per le ferite riportate. Sappiamo anche che alcuni afgani sono tra le vittime di questo atroce attacco", si legge in una breve nota stampa. E’ salito a 60 morti e 150 feriti il bilancio provvisorio delle esplosioni avvenute quest’oggi nei pressi dell’aeroporto internazionale di Kabul durante le concitate operazioni di evacuazione portate avanti dagli Stati Uniti e dai Paesi alleati(Nys)