Paraguay: allarme incendi, Senato chiede a governo di decretare "stato di crisi" (3)

- Secondo quanto ha denunciato il presidente del corpo dei Pompieri volontari (Cbvp), Luis Rojas, nei giorni scorsi si sono raggiunti gli 11 mila i focolai di incendio attivi contemporaneamente. Rojas ha rivolto un appello alla cittadinanza ad evitare di provocare nuovi focolai. "Abbiamo segnalazioni di migliaia di focolai in tutto il paese e la situazione non sembra che possa migliorare durante questa settimana", ha affermato Rojas. "Siamo nelle mani del Signore, speriamo che la gente si renda conto della gravità della situazione e smetta di provocare incendi", ha aggiunto. Il capo dei pompieri ha sottolineato che l'attuale criticità è acuita dalla eccezionale siccità e dal livello minimo del letto del fiume Paranà: "da un lato c'è la natura e la siccità per le scarse piogge e dall'altra l'uomo con il suo comportamento", ha detto. (Res)