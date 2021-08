Afghanistan: Di Maio illustra in Cdm “Piano italiano per il popolo afghano” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi giorni abbiamo ricevuto numerose manifestazioni di disponibilità ad aiutare il popolo afghano provenienti da Amministrazioni comunali, regionali ed espressioni del territorio", ha detto ancora il titolare della Farnesina, spiegando come il Piano italiano per popolo afghano si basi su cinque filoni: primo, iniziative a favore di ulteriori evacuazioni dopo il 31 agosto di rifugiati e sfollati; secondo, iniziative per i diritti umani, con particolare attenzione alle donne e alla società civile; terzo, garantire opportunità di formazione, universitaria e non, in Italia a favore di giovani afghani; quarto, iniziative umanitarie e di cooperazione allo sviluppo. "Cruciale per la stabilità afghana, anche in ottica flussi migratori, sarà l’assistenza umanitaria e ai bisogni primari, soprattutto alimentare e sanitaria", ha precisato il ministro. Quinto, iniziative politico-diplomatiche. "Dobbiamo avere l’obiettivo di garantire un ruolo internazionale di primo piano per l’Italia sul dossier afghano”, ha detto ancora Di Maio in Cdm, secondo quanto si apprende. (Res)