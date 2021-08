Cile: governo decreta emergenza idrica e agricola in quattro regioni a causa della siccità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile attraversa da alcuni anni una siccità predominante già derivata in diverse occasioni in una situazione di vera e propria emergenza che coinvolge diverse regioni del paese. La riduzione dei ghiacciai andini e patagonici come conseguenza del cambiamento climatico ha provocato infatti in Cile un impatto diretto sulle riserve idriche, una situazione per affrontare la quale il governo del presidente Sebastian Pinera ha elaborato l'anno scorso un piano da 6 miliardi di dollari. "Il nostro governo ha predisposto un piano d'azione che punta a far tornare il Cile a una situazione di normalità in materia idrica, a non far mancare alle famiglie un elemento indispensabile come l'acqua e a continuare con il nostro sviluppo economico", aveva dichiarato Pinera annunciando il piano. (segue) (Abu)