Cile: governo decreta emergenza idrica e agricola in quattro regioni a causa della siccità (4)

- Su questo fronte il governo ha predisposto e avviato diverse opere di infrastruttura come i bacini di "Valle Hermoso", nella regione di Coquimbo, "Chironta", nella regione di Arica, che sarà operativo nel 2021, e i piani per altri 24 nuovi bacini con un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di dollari. "Questo non è solamente uno sforzo del governo, è uno sforzo del paese", aveva dichiarato Pinera, sottolineando che "la siccità ed il cambiamento climatico sono strettamente legati". Pinera ha sottolineato inoltre l'importanza dello sviluppo tecnologico in materia di irrigazione e la cooperazione avviata in questo senso con paesi come Olanda, Israele e Cina, oltre che con organismi multilaterali come la Banca mondiale. (segue) (Abu)